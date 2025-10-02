Milhares de franceses protestam nas ruas contra cortes de gastos

Macron e Lecornu, que ainda está trabalhando para formar um gabinete, precisam controlar as finanças públicas da segunda maior economia da zona do euro. Seus pares na União Europeia, as agências de classificação de risco e os mercados financeiros estão observando seus próximos movimentos.

Mas os líderes sindicais, incluindo os do maior sindicato da França, o CFDT, e da linha dura CGT, estão defendendo mais gastos nos serviços públicos, uma reversão do aumento da idade de aposentadoria e impostos mais altos para os ricos.

"Precisamos... acabar de vez com todos os sacrifícios exigidos dos trabalhadores, conforme estabelecido na (última) proposta de Orçamento", disse a secretária-geral da CGT, Sophie Binet, à BFM TV.

O último primeiro-ministro de Macron, François Bayrou, foi deposto pelo parlamento devido a um corte orçamentário planejado de 44 bilhões de euros. Lecornu prometeu uma pausa nesses planos.

MENOR PARTICIPAÇÃO

Cerca de 85.000 pessoas protestaram em todo o país até o meio-dia, informou o Ministério do Interior -- menos da metade do comparecimento relatado no mesmo horário em um dia de greves e protestos, em setembro.