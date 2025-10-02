"Já estamos em outra forma de conflito. Não há frio aqui há muito tempo; já há fogo aqui."

Menos de dois meses desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, em uma cúpula no Alasca, a paz parece ainda mais distante com o avanço das forças russas na Ucrânia, drones russos supostamente voando no espaço aéreo da Otan e agora Washington falando em participação direta em ataques profundos contra a maior potência nuclear do mundo.

Zakharova, quando perguntada sobre as acusações europeias de que a Rússia teria invadido o espaço aéreo da Otan, realizado operações de sabotagem e hackeado instalações importantes, disse que as acusações infundadas mostravam que a UE e a Otan estavam preparando "provocações" contra Moscou.

"Todas as suas declarações indicam -- primeiro, que estão preparando uma cadeia de provocações. Segundo, que eles precisam justificar seus orçamentos militares", disse Zakharova.

O ex-presidente dos EUA Joe Biden, os líderes da Europa Ocidental e a Ucrânia classificaram a guerra da Ucrânia como uma apropriação de terras no estilo imperial e prometeram repetidamente derrotar as forças russas.

O presidente russo, Vladimir Putin, retrata a guerra como um momento decisivo nas relações de Moscou com o Ocidente, que, segundo ele, humilhou a Rússia após a queda da União Soviética em 1991, ampliando a Otan e invadindo o que ele considera a esfera de influência de Moscou, incluindo Ucrânia e Geórgia.