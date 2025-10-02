Polícia britânica declara ataque a sinagoga perto de Manchester incidente terrorista

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica declarou que um ataque a uma sinagoga perto de Manchester foi um incidente de terrorismo e acredita que conhece a identidade do agressor, disse nesta quinta-feira a mais alta autoridade antiterrorismo do país.

Laurence Taylor disse aos repórteres que os policiais efetuaram duas prisões e intensificaram as patrulhas em todo o país.

(Reportagem de William James)