Putin adverte EUA sobre risco de escalada caso forneçam mísseis Tomahawk à Ucrânia

SOCHI, Rússia (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que uma decisão dos Estados Unidos de fornecer mísseis Tomahawk à Ucrânia desencadearia uma nova e importante escalada com Washington, mas não mudaria a situação no campo de batalha.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse no domingo que Washington estava considerando um pedido ucraniano de Tomahawks.

Perguntado sobre o que significaria o fornecimento de Tomahawks, Putin disse que seria perigoso, pois os mísseis de cruzeiro eram poderosos e representavam uma ameaça.