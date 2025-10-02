Putin diz que Rússia busca restabelecimento total das relações com EUA

SOCHI, Rússia (Reuters) - A Rússia está buscando uma restauração completa das relações com os Estados Unidos, disse o presidente Vladimir Putin nesta quinta-feira, no Clube de Discussão Valdai, no balneário russo Sochi, às margens do Mar Negro.
Putin disse que, embora existam diferenças significativas entre Moscou e Washington, essas divergências são naturais entre as grandes potências.
(Reportagem de Vladimir Soldatkin)
