Putin promete resposta rápida se Europa provocar Rússia

SOCHI, Rússia (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que o país responderá rapidamente se a Europa provocar Moscou em meio ao que ele chamou de militarização histérica do continente, ao mesmo tempo que disse não ter nenhuma intenção de atacar a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos Estados Unidos.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)