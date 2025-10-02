Quatro pessoas ficam feridas e suposto agressor é baleado em ataque a sinagoga de Manchester no Yom Kippur

Policiais armados responderam e um homem, que se acredita ser o agressor, foi baleado, informou a GMP.

Um vídeo compartilhado nas mídias sociais e verificado pela Reuters mostrou a polícia atirando em um homem dentro do perímetro da sinagoga, enquanto outro homem estava deitado no chão em uma poça de sangue, parecendo usar uma cobertura tradicional judaica na cabeça.

"Estou chocado com o ataque a uma sinagoga em Crumpsall", disse o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, no X, ao sair mais cedo de uma reunião política europeia em Copenhague.

"O fato de isso ter ocorrido no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, torna tudo ainda mais horrível", disse Starmer.

Um fotógrafo da Reuters relatou uma forte presença policial na área. Equipes de ambulância foram vistas com coletes à prova de balas e capacetes, e pelo menos uma pessoa foi vista sendo levada para uma ambulância.

A polícia disse que havia outros relatos de que um guarda de segurança havia sido atacado com uma faca.