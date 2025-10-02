Revisão dos órgãos de controle militar pelo secretário de Defesa dos EUA gera preocupação

Os escritórios dos inspetores gerais federais foram criados pelo Congresso em 1978 como partes independentes das agências do governo dos EUA para investigar e auditar desperdícios, fraudes e abusos. Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump demitiu pelo menos 17 deles em todo o governo, provocando acusações dos democratas de que ele quer eliminar a responsabilização de sua administração.

"Estamos reformulando um processo de inspetor geral, o IG, que foi transformado em uma arma, colocando reclamantes, ideólogos e pessoas de baixo desempenho no comando", disse Hegseth aos principais líderes militares dos EUA na terça-feira.

As reformas incluem forçar os escritórios do IG a decidir se as denúncias são respaldadas por "evidências confiáveis" dentro de sete dias e a rastrear qualquer "reclamante reincidente".

As autoridades que conversaram com a Reuters não tinham conhecimento de nenhum cronograma, antes do memorando, para avaliar as reclamações.

Alguns funcionários atuais e antigos concordam com Hegseth que as queixas podem ser usadas para acertar contas dentro das Forças Armadas, uma vasta burocracia de 2 milhões de pessoas, onde promoções e até mesmo aposentadorias podem ser atrasadas e frustradas por queixas aos IGs.

Uma autoridade dos EUA que aprovou a medida de Hegseth disse que o memorando pode significar menos reclamações frívolas, permitindo que os investigadores se concentrem em pistas mais importantes.