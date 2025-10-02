"Talvez haja esperança": Equipes de resgate da Indonésia correm contra tempo para salvar estudantes presos em escola que desabou

Abdul Muhari, porta-voz da agência de mitigação de desastres, disse em um comunicado nesta quinta-feira que 59 pessoas permaneciam presas, com base na lista de ausências da escola e nos relatórios de pessoas desaparecidas registrados pelas famílias.

As equipes de resgate não encontraram sinais de vida nesta quinta-feira, depois de chamar os nomes das vítimas e usar detectores de movimento e scanners para rastrear movimentos ou sinais vitais, disse à Reuters Emi Freezer, funcionário da agência de busca e resgate.

Com uniforme laranja, os socorristas rastejaram por túneis estreitos para encontrar estudantes presos sob os escombros, de acordo com fotos distribuídas pela agência.

No final da quarta-feira, Yudhi Bramantyo, diretor de operações da agência, disse que o número total de mortos no desabamento havia chegado a seis, embora a agência de mitigação de desastres do país tenha dito na quinta-feira que ainda eram cinco.

"Não podemos deixar nossas mentes vaguearem. Talvez ainda haja esperança para nossos irmãos mais novos", disse Bramantyo.

Um guindaste foi utilizado nesta quinta-feira para levantar destroços leves e desconectados, disse Freezer.