Trump determina que EUA estão em guerra contra cartéis de drogas, diz documento enviado ao Congresso

Forças militares dos EUA explodiram pelo menos três barcos suspeitos de tráfico de drogas no mês passado e mataram pelo menos 17 pessoas, no que os críticos dizem ser o mais recente esforço de Trump para testar o escopo de seus poderes como presidente dos EUA. O documento descreve os mortos como "combatentes ilegais".

O documento não parece fornecer nenhuma nova justificativa legal além do que Trump e seus aliados disseram publicamente, argumentos que, segundo alguns ex-advogados militares, não satisfazem os requisitos da lei da guerra.

Não ficou claro se a determinação tinha a intenção de fornecer uma justificativa para futuros ataques militares contra cartéis ou se era principalmente para explicar ações passadas.

Trump disse na terça-feira que seu governo está considerando atacar os cartéis de drogas "que chegam por terra" na Venezuela, ações que poderiam levantar outras questões legais.

O documento dizia que Trump havia determinado que os cartéis de drogas eram efetivamente grupos armados não estatais cujas ações "constituem um ataque armado contra os Estados Unidos".

"O presidente determinou que os Estados Unidos estão em um conflito armado não internacional com essas organizações terroristas designadas", de acordo com o texto do documento.