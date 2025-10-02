Trump determinará quanto tempo dará ao Hamas para aceitar plano para Gaza, diz Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabelecerá uma linha vermelha sobre o tempo que dará ao Hamas para aceitar uma proposta apoiada por Israel para interromper os combates em Gaza, disse a Casa Branca nesta quinta-feira, sem dizer explicitamente se ele aplicará um prazo previamente estabelecido.

Trump disse na terça-feira que daria ao Hamas de três a quatro dias para aceitar o documento de 20 pontos, que pede que o grupo militante se desarme -- uma exigência que já havia sido rejeitada anteriormente. O Hamas está analisando a proposta, disse uma fonte próxima ao grupo na quarta-feira.

Solicitada pela Fox News a identificar um ponto em que o Hamas poderia ser considerado como tendo "abandonado" a proposta, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse: "Bem, é uma pergunta muito boa, e é uma linha vermelha que o presidente dos Estados Unidos terá que traçar. E estou confiante de que ele o fará."