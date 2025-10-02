Vladimir Putin diz que não é czar

SOCHI, Rússia (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira que não é czar e que foi eleito pelo povo russo para cumprir um mandato determinado.

Ex-oficial da KGB que chegou ao poder em 1999, Putin foi questionado por um moderador em uma conferência no sul da Rússia se ele se sentia como o czar russo Alexandre 1º, que negociou o Congresso de Viena após as Guerras Revolucionárias Francesas.

"Não, não me sinto assim. Alexandre 1º era um imperador. Eu sou um presidente eleito pelo povo para um mandato determinado", respondeu.