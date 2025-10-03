Alemanha e Europa devem mostrar sua melhor face para combater polo autocrático, alerta Merz

"Novas alianças de autocracias estão se formando contra nós e atacando a democracia liberal como um modo de vida", disse ele a um público que incluía o presidente Emmanuel Macron em uma cerimônia em Saarbruecken, na fronteira com a França.

"A ordem econômica global está sendo reescrita. Barreiras alfandegárias estão sendo erguidas e o egoísmo está crescendo", declarou. "Isso também está nos enfraquecendo economicamente."

Merz assumiu o cargo em fevereiro, após uma campanha marcada por uma retórica às vezes emocional, tanto dele quanto de seus oponentes, sobre imigração, em um momento em que a economia de alta tecnologia dependente de exportação da Alemanha enfrenta seu maior desafio em décadas.

Embora os números da imigração estejam caindo há alguns anos, as pesquisas mostram que ela ocupa um lugar de destaque entre as preocupações da população, e a Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, para a qual a imigração é um tópico central, lidera à frente dos conservadores, partido de Merz, em algumas pesquisas.

A economia, duramente atingida pelo protecionismo dos EUA e pelo ataque competitivo da China, quase não registrou crescimento desde o fim da pandemia, contribuindo para um amplo clima de mal-estar.

"Anos de imigração irregular e não direcionada para a Alemanha polarizaram nosso país e cavaram novas divisões em nossa sociedade", disse Merz, enquanto pedia aos concidadãos que reconhecessem o valor de viver em uma democracia regida pelo Estado de Direito.