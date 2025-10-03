Dinamarca relata repetidas provocações navais russas em seu estreito

A Dinamarca, que apoia firmemente a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, reforçou seu orçamento militar e se comprometeu a adquirir armas de precisão de longo alcance capazes de atingir alvos dentro da Rússia.

"Vimos vários incidentes nos estreitos dinamarqueses, onde helicópteros da Força Aérea e embarcações navais dinamarquesas foram alvos de radares de rastreamento e fisicamente apontados com armas de navios de guerra russos", disse o diretor do Serviço de Inteligência de Defesa dinamarquês, Thomas Ahrenkiel, em uma coletiva de imprensa.

Ele disse que os navios de guerra russos navegaram em rota de colisão com navios dinamarqueses durante sua passagem pelo estreito.

Ahrenkiel disse que um navio de guerra russo está ancorado em águas dinamarquesas há mais de uma semana, o que sugere uma possível interferência de Moscou se a Dinamarca tentar restringir os movimentos da "frota sombra" russa de navios-tanque usados para contornar as sanções ocidentais sobre suas exportações de petróleo impostas por causa da guerra com a Ucrânia.

Em maio, as tensões aumentaram no Mar Báltico quando a Rússia enviou um jato de combate durante a interceptação pela Estônia de um navio petroleiro com destino à Rússia, suspeito de fazer parte da frota sombra.

Os estreitos dinamarqueses, uma rota de navegação internacional movimentada, registram o movimento frequente de embarcações militares russas que são normalmente escoltadas pela Marinha da Dinamarca.