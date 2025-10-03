EUA realizam novo ataque contra suposta embarcação com drogas perto da Venezuela

Em uma postagem no X, Hegseth disse que o último ataque foi realizado em águas internacionais, próximo à costa da Venezuela.

"Esses ataques continuarão até que os ataques ao povo norte-americano acabem!!!!", disse Hegseth.

Em um vídeo de quase 40 segundos compartilhado por Hegseth, uma embarcação pode ser vista se movendo pela água antes que vários projéteis pareçam atingir a água, fazendo-a explodir.

Hegseth disse, sem fornecer provas, que a inteligência "sem dúvida" confirmou que a embarcação estava transportando drogas e que as pessoas a bordo eram "narcoterroristas". Ele disse que o barco estava transportando uma quantidade "substancial" de drogas, sem detalhar a quantidade ou o tipo das supostas drogas.

Trump, também sem apresentar provas, disse que o barco continha drogas suficientes para matar de 25.000 a 50.000 pessoas.

O Ministério das Comunicações da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.