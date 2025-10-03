Igreja da Inglaterra nomeia 1ª mulher arcebispa de Canterbury

Laurent Mbanda, arcebispo de Ruanda e presidente de um grupo global de igrejas anglicanas conservadoras, disse à Reuters que a nomeação tornou impossível para o arcebispo de Canterbury "servir como um foco de unidade dentro da Comunhão".

Bispa de Londres desde 2018, Mullally já defendeu bênçãos para casais do mesmo sexo - uma importante fonte de discórdia na Comunhão Anglicana global, com a homossexualidade proibida em alguns países africanos.

Mullally disse em um discurso na Catedral de Canterbury nesta sexta-feira que buscará ajudar todos os ministérios a florescer, "seja qual for a nossa tradição".

Ela também disse que quer que a Igreja enfrente o uso indevido de poder após escândalos de abuso sexual e questões de proteção, e condenou o aumento do antissemitismo após um ataque a uma sinagoga em Manchester na quinta-feira, que matou dois homens.

Questionada pela Reuters em uma entrevista nesta sexta-feira sobre relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, Mullally disse que a Igreja da Inglaterra e a Comunhão Anglicana mais ampla têm lutado há muito tempo com questões difíceis.

"Isso pode não ser resolvido rapidamente", disse ela.