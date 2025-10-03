Israel intercepta último barco da flotilha com ajuda a Gaza, dizem organizadores

Em um comunicado, a Flotilha Global Sumud disse que as forças navais israelenses haviam "interceptado ilegalmente todos os nossos 42 navios -- cada um transportando ajuda humanitária, voluntários e a determinação de romper o cerco ilegal de Israel a Gaza".

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a situação do navio. O ministério disse na quinta-feira que o único navio restante da flotilha seria impedido de romper o bloqueio se tentasse.

A flotilha, que zarpou no final de agosto, marcou uma demonstração de alto nível de oposição ao bloqueio de Israel ao enclave, quase dois anos após a ofensiva israelense em Gaza, que foi desencadeada pelos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

As autoridades israelenses denunciaram repetidamente a missão como um golpe. A Marinha israelense já havia alertado a flotilha que ela estava se aproximando de uma zona de combate ativa e violando um bloqueio legal, e pediu aos organizadores que mudassem o curso. Ela havia se oferecido para transferir qualquer ajuda pacificamente para Gaza por meio de canais seguros.

(Reportagem de Alexander Cornwell e Jana Choukeir)