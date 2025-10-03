Lula diz que não faltarão quartos para participantes da COP30 e nega temer esvaziamento de evento
SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou nesta sexta-feira que faltarão acomodações para os participantes da conferência climática da ONU COP30, que será realizada no mês que vem em Belém, e disse não temer o esvaziamento do evento devido aos altos preços de hospedagem na capital paraense.
Em entrevista à TV Liberal, do Pará, Lula também afirmou que o atual patamar da taxa de juros é um "problema" que precisa ser consertado.
(Por Eduardo Simões)
