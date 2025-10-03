Macron e Merz pedem determinação europeia contra "iluminismo sombrio" do autoritarismo

"ILUMINISMO SOMBRIO"

"Novas alianças de autocracias estão se formando contra nós e atacando a democracia liberal como um modo de vida", disse Merz a uma plateia de dignitários dos dois países em Saarbruecken, na fronteira da Alemanha com a França.

"Diante do retorno do iluminismo sombrio... há um caminho para um novo iluminismo", disse Macron, "uma forma de amar a cultura, a música, a literatura, a conversa e o debate, de acreditar que o respeito e a ciência são mais fortes do que o ódio e a fúria."

Merz alertou que os problemas econômicos em toda a União Europeia estavam abrindo espaço para partidos nacionalistas de extrema-direita que ofereciam soluções radicais em desacordo com a democracia.

"Anos de migração irregular e não direcionada para a Alemanha polarizaram nosso país", disse Merz, pedindo aos cidadãos que reconhecessem o valor de viver em uma democracia sob o estado de direito.

"A política, o Estado e o governo têm sua responsabilidade", disse ele. "Mas a escala do desafio deve ser compreendida por todos nós, por cada cidadão de nosso país."