Maior ataque da Rússia à produção de gás da Ucrânia danifica criticamente instalações da Naftogaz

"Como resultado desse ataque, uma parte significativa de nossas instalações foi danificada. Parte da destruição é crítica", disse ele no Facebook, acrescentando que não havia "nenhuma justificativa militar" para esse ataque.

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que suas forças realizaram ataques maciços durante a noite contra a infraestrutura de gás e energia da Ucrânia, dizendo que também atacaram instalações militares e industriais.

"Pouco antes do início da estação de aquecimento, os russos estão procurando maneiras de causar mais danos ao nosso povo", disse o presidente Volodymyr Zelenskiy em seu discurso noturno, acrescentando que apenas metade da salva de mísseis foi abatida.

A Ucrânia aumentou as importações de gás, temendo a interrupção do fornecimento doméstico, e pretende estocar 13,2 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás em instalações de armazenamento até meados de outubro. Isso incluirá cerca de 4,6 bcm de gás importado.

Os ataques russos à infraestrutura de gás da Ucrânia anteriormente reduziram a produção doméstica em 40%.

APAGÕES, CRISE DE COMBUSTÍVEL