Nestlé e outros alertam que atrasos em legislação da UE estão colocando em risco florestas em todo o mundo

O atraso pode adiar por mais um ano a proibição das importações de commodities, como o óleo de palma, ligadas à destruição das florestas.

A lei enfrenta grande oposição do setor e de parceiros comerciais da UE, como os Estados Unidos e o Brasil. A comissária da UE, Jessika Roswall, disse na semana passada que o atraso não está relacionado às preocupações dos EUA com a política.

Em uma carta a Roswall -- cuja cópia foi enviada à Reuters -- as empresas, que operam nos setores de cacau, laticínios, borracha, madeira e outros setores agroalimentares, afirmaram que regras claras são essenciais para a competitividade da UE e que já estavam investindo e se preparando para cumprir "de boa fé".

"Continuamos no caminho certo para atingir a conformidade total com as obrigações do EUDR até 31 de dezembro de 2025", diz a carta datada de 2 de outubro. "O atraso proposto coloca em risco a preservação das florestas em todo o mundo, acelera os impactos das mudanças climáticas e mina a confiança nos compromissos regulatórios da Europa."

Ao contrário do objetivo da UE de simplificar as regras para as empresas, quaisquer mudanças nesse estágio introduziriam incertezas, irritariam os acionistas e correriam o risco de as regras serem ainda mais diluídas, disseram as empresas.

Francesco Tramontin, vice-presidente de Assuntos Institucionais do Grupo Ferrero, disse que ter maior transparência sobre as cadeias de suprimentos é essencial para o gerenciamento de riscos.