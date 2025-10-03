Presidente da Coreia do Sul pede que Coreia do Norte considere possibilidade de retomar reuniões familiares

É uma responsabilidade política das duas Coreias permitir que as famílias separadas se comuniquem entre si e troquem cartas a partir de uma perspectiva humanitária, disse Lee às famílias durante sua visita a uma ilha na fronteira com a Coreia do Norte.

Cerca de 36.000 sul-coreanos separados de suas famílias no Norte solicitaram ao governo as reuniões, de acordo com o Ministério da Unificação da Coreia do Sul.

As últimas reuniões de família entre as duas Coreias foram realizadas em agosto de 2018, mas foram interrompidas em meio ao esfriamento das relações entre as Coreias desde então.

Em fevereiro, a Coreia do Norte foi vista desmontando uma instalação usada para as reuniões familiares, um sinal de seus laços tensos com o Sul.