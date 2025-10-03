Sean "Diddy" Combs é sentenciado a mais de 4 anos de prisão por prostituição

O júri o absolveu das acusações mais graves de extorsão e tráfico sexual, que poderiam ter lhe rendido uma sentença de prisão perpétua. Essas acusações se baseavam no argumento dos promotores de que Combs usava violência e ameaças para coagir suas namoradas a participar dos encontros.

Combs se declarou inocente e espera-se que recorra de sua condenação.

Combs, o fundador da Bad Boy Records, é considerado o responsável por elevar a estatura do hip-hop na cultura norte-americana.

O empresário nascido em Nova York é um dos homens mais proeminentes do setor de entretenimento que enfrentou um julgamento por acusações de crimes sexuais.

A sentença foi imposta pelo juiz distrital Arun Subramanian em uma audiência no tribunal federal de Manhattan.

Os promotores pressionavam para que Combs passasse de 11 a 14 anos na prisão, enquanto os advogados de defesa pediam para que ele fosse libertado rapidamente.