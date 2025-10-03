Situação de mães e bebês em Gaza "nunca foi tão ruim", diz Unicef

A Organização Mundial da Saúde disse na sexta-feira que o sistema de saúde está à beira do colapso.

O médico Rik Peeperkorn, representante da OMS para o Território Palestino Ocupado, afirmou que nunca tinha visto o hospital Nasser tão lotado, à medida que os pacientes fogem da Cidade de Gaza -- que está no centro da ofensiva militar ampliada de Israel -- em direção ao sul do enclave.

Israel disse a toda a população de um milhão de habitantes da Cidade de Gaza que se dirigisse para o sul, pois está montando uma das maiores ofensivas da guerra neste mês, prometendo eliminar os combatentes do Hamas no que afirma ser seus últimos bastiões na maior área urbana de Gaza.

"Em todos os corredores, você vê colchões e pacientes no chão. Há um grande aumento", declarou Peeperkorn, acrescentando que um grande número de pacientes está vindo do norte.

Apenas 14 dos 36 hospitais de Gaza continuam funcionando parcialmente, de acordo com a OMS.

Elder descreveu mães e seus filhos recém-nascidos deitados no chão no hospital Nasser, e também relatou ter visto três bebês prematuros compartilhando uma única fonte de oxigênio.