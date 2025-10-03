Tchecos vão às urnas e candidato favorito promete mais gastos e menos ajuda à Ucrânia

Os tchecos sofreram picos de inflação após a pandemia global de Covid-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia, e tiveram uma lenta recuperação de uma das piores quedas na renda real da Europa.

Isso prejudicou a popularidade da coalizão Spolu, do primeiro-ministro Petr Fiala, e de seus aliados no governo, que se concentraram na redução do déficit orçamentário.

Ambos os candidatos fizeram apelos de última hora aos eleitores na sexta-feira, com Babis distribuindo donuts na cidade industrial de Ostrava e dizendo a seus eleitores que não sentissem que algo já estava ganho.

Babis, cujo partido ANO tem uma vantagem de dois dígitos na maioria das pesquisas de opinião, é um aliado do húngaro Viktor Orbán no grupo Patriotas pela Europa no Parlamento Europeu e tem adotado uma linha ambivalente em relação à ajuda à Ucrânia -- uma diferença em relação ao governo de Fiala, que tem apoiado fortemente Kiev desde a invasão do país pela Rússia em 2022.

Embora doando financeiramente menos do que alguns outros países, os tchecos estavam entre os primeiros a fornecer tanques e veículos de combate e criaram a chamada "iniciativa tcheca", reunindo comerciantes e autoridades de defesa para encontrar milhões de cartuchos de artilharia em todo o mundo para Kiev com financiamento de países ocidentais.

Babis se comprometeu a encerrar o projeto de munição, dizendo que o preço é muito alto. Ele quer que a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a União Europeia cuidem da Ucrânia.