Total de mortos sobe para 13 em desastre de escola islâmica na Indonésia

SIDOARJO, INDONÉSIA (Reuters) - O número de estudantes mortos após o desabamento de um prédio de uma escola islâmica na Indonésia aumentou para 13 nesta sexta-feira, informou a agência de mitigação de desastres do país, enquanto a busca por sobreviventes continua.

A escola Al Khoziny, na cidade de Sidoarjo, na província de Java Oriental, desabou na segunda-feira, atingindo centenas de estudantes adolescentes durante a oração da tarde. Suas fundações não conseguiram suportar as obras de construção em andamento nos andares superiores.

Trinta ambulâncias estavam preparadas, enquanto os socorristas continuavam procurando por 50 estudantes -- a maioria adolescentes de 13 a 19 anos -- ainda presos sob os escombros, disse a agência de mitigação de desastres.