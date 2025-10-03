Trump lança sombra sobre Prêmio Nobel enquanto entidade faz alerta sobre liberdade acadêmica

Ylva Engstrom, vice-presidente da Real Academia Sueca de Ciências, que concede prêmios de química, física e economia, disse que as mudanças do governo Trump foram imprudentes.

"Acredito que, tanto a curto quanto a longo prazo, isso pode ter efeitos devastadores", disse ela à Reuters em entrevista. "A liberdade acadêmica... é um dos pilares do sistema democrático."

O governo Trump nega estar sufocando a liberdade acadêmica, dizendo que suas medidas reduzirão o desperdício e promoverão a inovação científica nos EUA.

Engstrom, que também é membro do conselho da Federação Europeia de Academias de Ciências e Humanidades, não faz parte de nenhum dos três comitês que concederão os prêmios de química, física ou economia.

Os prêmios Nobel, considerados por muitos como as honrarias científicas mais prestigiadas do mundo, serão anunciados a partir da próxima semana, começando com o prêmio de medicina ou fisiologia na segunda-feira e terminando com a revelação dos vencedores de economia uma semana depois.

Os prêmios foram criados pelo rico inventor sueco da dinamite, Alfred Nobel, e também são concedidos por realizações excepcionais em física, química, literatura e paz. O valor do prêmio é de 11 milhões de coroas suecas (US$1,2 milhão).