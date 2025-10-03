Tunisiano é condenado à morte por postagens no Facebook com críticas ao presidente

O homem condenado, o trabalhador braçal Saber Chouchane, de 56 anos, é um cidadão comum com educação limitada, que estava apenas escrevendo postagens críticas ao presidente antes de sua prisão no ano passado, disse seu advogado, Oussama Bouthalja, à Reuters.

"O juiz do tribunal de Nabeul condenou o homem à morte por causa de postagens no Facebook. É uma decisão chocante e sem precedentes", disse Bouthalja.

O advogado apelou da sentença. O Ministério da Justiça não estava imediatamente disponível para comentar.

Embora os tribunais tenham ocasionalmente proferido sentenças de morte na Tunísia, nenhuma foi executada por mais de três décadas.

"Não conseguimos acreditar", disse Jamal Chouchane, irmão de Saber, à Reuters por telefone. "Somos uma família que sofre com a pobreza, e agora a opressão e a injustiça se somaram à pobreza."

A sentença imediatamente provocou uma onda de críticas e ridículo nas redes sociais entre ativistas e tunisianos comuns.