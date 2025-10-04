A polícia de Londres prende centenas de pessoas em um protesto contra a proibição da Palestine Action

Os organizadores recusaram os pedidos da polícia e do governo para cancelar a manifestação de sábado, que havia sido anunciada antes do ataque, para protestar contra o banimento do grupo pró-palestino Palestine Action pelas leis antiterrorismo.

Pedindo calma no X na manhã de sábado, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse: "Peço a todos que estejam pensando em protestar neste fim de semana que reconheçam e respeitem a dor dos judeus britânicos."

"Este é um momento de luto. Não é um momento para alimentar a tensão e causar mais dor. É um momento para ficarmos juntos", disse ele.

A polícia prendeu manifestantes na Trafalgar Square, no centro de Londres, enquanto eles escreviam slogans em cartazes declarando apoio à Palestine Action, que foi proibida em julho depois que membros invadiram uma base aérea e danificaram aviões militares.

Até o final da tarde em Londres, a polícia informou que 442 pessoas haviam sido presas - cerca de metade do número de pessoas presas em um protesto semelhante em setembro.

Uma multidão de mais de 1.000 pessoas aplaudiu e aclamou os detidos enquanto eles eram carregados pela polícia sem resistir. Os espectadores gritavam "vergonha de você" para os policiais.