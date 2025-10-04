Alemanha registra vários sobrevoos de drones nos últimos três dias, diz jornal Bild

Há uma preocupação crescente de que a Rússia possa estar por trás de um número crescente de incursões recentes de drones no espaço aéreo dos aliados europeus da Ucrânia. A Rússia, que está travando uma guerra na Ucrânia, negou qualquer envolvimento.

Citando o relatório confidencial da polícia que disse ter tido acesso, o Bild informou que os drones avistados no aeroporto de Munique eram "usados militarmente", sem dar mais detalhes ou dizer de onde eles vieram.

Outros avistamentos nos últimos três dias, segundo o jornal, incluíram um drone visto na manhã de sexta-feira voando a cerca de 700 metros do Aeroporto de Frankfurt, o maior centro de conexões da Alemanha, e uma pequena aeronave que teria sobrevoado um depósito de munição no norte da Alemanha na tarde de sexta-feira.

Três drones também foram vistos no dia anterior, aparentemente voando em formação, acima de uma base da unidade aérea da Polícia Federal, perto da cidade de Gifhorn, no norte do país, informou.

Um homem croata de 41 anos foi detido e está sendo investigado por violações da ordem pública em conexão com o incidente em Frankfurt, disse o jornal.

'CORRIDA ARMAMENTISTA'