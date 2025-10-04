Ataque russo atinge estação de trem na Ucrânia, mata uma pessoa e fere 30

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, acusou a Rússia de realizar deliberadamente dois ataques a trens de passageiros.

"Essa é uma das táticas russas mais brutais - o chamado 'double tap', quando o segundo ataque atinge as equipes de resgate e as pessoas que estão sendo evacuadas", disse ele em um comunicado divulgado por seu ministério nas mídias sociais.

O governador da região de Sumy, Oleh Hryhorov, disse que oito pessoas foram levadas ao hospital.

"Os russos não podiam ignorar que estavam atingindo civis. Isso é terrorismo, que o mundo não tem o direito de ignorar", escreveu Zelenskiy.

Moscou intensificou seus ataques aéreos contra a infraestrutura ferroviária da Ucrânia, atingindo-a quase todos os dias nos últimos dois meses.

A Rússia tem negado repetidamente ter como alvo civis em sua guerra na Ucrânia, embora milhares de pessoas tenham sido mortas por seus militares.