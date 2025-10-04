China fornece inteligência à Rússia sobre alvos na Ucrânia, diz Ucrânia

(Reuters) - A China está fornecendo informações de inteligência à Rússia para permitir que Moscou lance ataques com mísseis dentro da Ucrânia, segundo uma autoridade sênior da inteligência ucraniana no sábado.

Oleh Alexandrov, um funcionário da Agência de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, disse à agência de notícias estatal Ukrinform que a China estava transmitindo informações de satélite sobre alvos, incluindo aqueles que se beneficiam de investimentos estrangeiros.

"Há evidências de um alto nível de cooperação entre a Rússia e a China na realização de reconhecimento por satélite do território da Ucrânia, a fim de identificar e explorar ainda mais os objetos estratégicos a serem alvos", disse Alexandrov à Ukrinform. "Como vimos nos últimos meses, esses locais podem pertencer a investidores estrangeiros."