Dezenas morrem em Gaza, após apelo de Trump para Israel interromper ataques

Israel disse que tinha como alvo um militante do Hamas que representava uma ameaça para suas tropas na área, e que os relatos de vítimas estavam sendo analisados.

"A IDF lamenta qualquer dano causado a civis não envolvidos e trabalha para mitigar o dano a civis não envolvidos tanto quanto possível", disseram as Forças de Defesa de Israel em um comunicado.

No sábado, Trump disse que apreciava o fato de Israel ter "interrompido temporariamente o bombardeio" e pediu ao Hamas, o grupo militante palestino que controla Gaza, que avançasse rapidamente em seu plano "ou então todas as apostas serão canceladas".

"Não tolerarei atrasos, que muitos acham que acontecerão, ou qualquer resultado em que Gaza represente uma ameaça novamente. Vamos fazer isso, RAPIDAMENTE. Todos serão tratados de forma justa!" disse Trump em sua plataforma Truth Social.

O Hamas recebeu uma resposta positiva de Trump na sexta-feira, ao declarar que aceitava algumas partes importantes de sua proposta de paz de 20 pontos, incluindo o fim da guerra, a retirada de Israel e a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

Mas o grupo deixou algumas perguntas sem resposta, como se estaria disposto a se desarmar, uma exigência fundamental de Israel para acabar com a guerra.