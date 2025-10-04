Greta Thunberg foi maltratada em Israel, dizem ativistas da flotilha na chegada à Turquia

Os ativistas que aterrissaram no Aeroporto de Istambul incluíam 36 cidadãos turcos, bem como cidadãos dos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Marrocos, Itália, Kuwait, Líbia, Malásia, Mauritânia, Suíça, Tunísia e Jordânia, disseram fontes do Ministério das Relações Exteriores da Turquia.

Dois deles, Hazwani Helmi, cidadão malaio, e Windfield Beaver, cidadão americano, disseram à Reuters no aeroporto que testemunharam Thunberg sendo maltratada, dizendo que ela foi empurrada e forçada a usar uma bandeira israelense.

"Foi um desastre. Eles nos trataram como animais", disse Helmi, 28 anos, acrescentando que os detentos não recebiam comida limpa ou água e que medicamentos e pertences foram confiscados.

Beaver, 43 anos, disse que Thunberg foi "tratada de forma terrível" e "usada como propaganda", descrevendo como ela foi empurrada para uma sala quando o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema direita, chegou.

Israel enfrentou condenação internacional depois que seus militares interceptaram todos os cerca de 40 barcos de uma flotilha que levava ajuda a Gaza e detiveram mais de 450 ativistas.

O Ministério das Relações Exteriores israelense escreveu no X que todos os ativistas detidos estavam "seguros e em boas condições de saúde", acrescentando que estava empenhado em concluir as deportações restantes "o mais rápido possível".