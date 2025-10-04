Grupo com 137 ativistas da flotilha de Gaza chegam a Istambul, diz governo turco

Também estão entre os membros da flotilha, segundo o Itamaraty, 15 brasileiros, incluindo a deputada federal Luizianne Lins (PT-PE). A embaixada em Israel acompanha o caso, mas ainda não tem informações sobre quando os brasileiros voltarão ao país. Em nota, o governo brasileiro condenou a interceptação e exigiu a libertação dos manifestantes.

Israel enfrentou condenação internacional depois que seus militares interceptaram todos os cerca de 40 barcos de uma flotilha que levava ajuda para Gaza e detiveram mais de 450 ativistas.

Um primeiro grupo de italianos da flotilha - quatro parlamentares - chegou a Roma na sexta-feira.

"Aqueles que estavam agindo legalmente eram as pessoas a bordo dos barcos; aqueles que agiram ilegalmente foram os que os impediram de chegar a Gaza", disse Arturo Scotto, um dos legisladores italianos que participaram da missão, em uma coletiva de imprensa em Roma.

"Fomos brutalmente impedidos... brutalmente tomados como reféns", disse Benedetta Scuderi, outra parlamentar italiana.

AMARRADOS DE JOELHOS POR HORAS