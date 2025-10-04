Israel diminui ataques a Gaza após Trump exigir fim de bombardeios

Onze pessoas morreram em incidentes esporádicos, enquanto 10 pessoas, incluindo crianças, foram mortas e várias outras ficaram feridas em um ataque israelense a uma casa no bairro de Tuffah, na Cidade de Gaza, disseram os médicos. O ataque danificou vários outros edifícios nas proximidades.

Mais cedo, o Ministério da Saúde de Gaza disse em uma atualização matinal que o fogo israelense matou pelo menos 66 palestinos em todo o enclave nas últimas 24 horas.

No sábado, Trump disse que apreciava o fato de Israel ter "interrompido temporariamente o bombardeio" e pediu ao Hamas, o grupo militante palestino que controla Gaza, que avançasse rapidamente em seu plano "ou então todas as apostas serão canceladas."

"Não vou tolerar atrasos, o que muitos acham que vai acontecer, ou qualquer resultado em que Gaza represente uma ameaça novamente. Vamos fazer isso, rapidamente. Todos serão tratados de forma justa!" Disse Trump em sua plataforma Truth Social.

O Hamas recebeu de Trump na sexta-feira uma resposta positiva ao dizer que aceitava algumas partes importantes de sua proposta de paz de 20 pontos, incluindo o fim da guerra, a retirada de Israel e a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

Em Washington, uma autoridade da Casa Branca disse no sábado que Trump estava mandando ao Egito seu enviado especial ao Oriente Médio, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, para finalizar os detalhes técnicos da libertação dos reféns e discutir um acordo de paz duradouro.