Populista Babis vence eleições tchecas e diz que vai buscar apoio da extrema direita

Ele novamente rejeitou as acusações de que sua vitória tornaria a nação da Europa Central um parceiro menos confiável da União Europeia e da OTAN.

"Queremos salvar a Europa... e somos claramente pró-europeus e pró-OTAN", disse Babis aos repórteres.

Com quase todos os resultados apurados, o ANO estava pronto para substituir o atual gabinete de centro-direita liderado pelo primeiro-ministro Petr Fiala. Fiala parabenizou Babis e admitiu a derrota.

Durante a campanha, o ANO prometeu um crescimento mais rápido, salários e pensões mais altos, além de impostos mais baixos e descontos em impostos para estudantes e famílias jovens.

Essas promessas - que custarão bilhões de euros, acabarão com a austeridade e testarão a mentalidade frugal do país - repercutiram entre muitos tchecos que viram suas rendas reais despencarem nos últimos anos, enquanto o país enfrentava a inflação crescente.

Babis, no entanto, precisa superar alguns obstáculos para se tornar primeiro-ministro, incluindo leis de conflito de interesses como proprietário de um império de produtos químicos e alimentos e acusações de fraude de longa data relacionadas ao recebimento de um subsídio da UE há mais de 15 anos - acusações que ele nega.