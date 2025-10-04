Primeiro-ministro francês planeja novo imposto sobre riqueza, diz jornal

O governo minoritário também quer reprimir o uso de holdings por parte dos super-ricos como um cofrinho, disse, como parte de uma iniciativa contra a otimização de impostos.

O Les Echos disse que o Ministério das Finanças identificou cerca de 30.000 estruturas financeiras que se enquadrariam no escopo da medida, principalmente para receber dividendos, mas nunca redistribuí-los, de modo que o imposto sobre dividendos possa ser evitado.

Espera-se que a medida da holding renda pouco mais de 1 bilhão de euros em 2026, disse o jornal, acrescentando que - juntamente com outras medidas - a contribuição adicional total esperada das pessoas físicas mais ricas seria entre 4 bilhões e 4,5 bilhões de euros.

O Ministério das Finanças não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Lecornu se tornou, no mês passado, o quinto primeiro-ministro do presidente Emmanuel Macron em dois anos, depois que o parlamento destituiu Bayrou por causa de seus planos para uma redução orçamentária de 44 bilhões de euros no próximo ano.

Sem dar muitos detalhes, Lecornu delineou na sexta-feira um imposto sobre a riqueza entre as propostas destinadas a ganhar o apoio da esquerda para o orçamento de 2026, que os socialistas chamaram de "insuficiente", sem fechar a porta para novas negociações.