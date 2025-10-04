Quarto dia de protestos pró-palestina na Itália reune multidão em Roma

Desde que Israel começou a bloquear a flotilha na noite de quarta-feira, surgiram protestos em toda a Europa e em outras partes do mundo, mas na Itália eles têm sido diários, em várias cidades.

Na sexta-feira, os sindicatos convocaram uma greve geral em apoio à flotilha, com manifestações em todo o país que atraíram mais de 2 milhões de pessoas, de acordo com os organizadores. O Ministério do Interior estimou o comparecimento de cerca de 400.000 pessoas.

O governo de direita da Itália tem criticado os protestos, com a primeira-ministra Giorgia Meloni sugerindo que as pessoas faltariam ao trabalho apenas como uma desculpa para um fim de semana mais longo.

No sábado, Meloni culpou os manifestantes pelas pichações ofensivas que apareceram em uma estátua do falecido Papa João Paulo II, do lado de fora da principal estação de trem de Roma, onde grupos pró-palestinos têm realizado um piquete de protesto.

"Eles dizem que estão indo às ruas pela paz, mas depois insultam a memória de um homem que foi um verdadeiro defensor e construtor da paz. Um ato vergonhoso cometido por pessoas cegas pela ideologia", disse ela em um comunicado.

Israel lançou sua ofensiva em Gaza depois que militantes do Hamas realizaram um ataque cruzando a fronteira em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, de acordo com os registros israelenses.