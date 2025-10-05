Assine UOL
Centenas de trekkers escapam do Everest atingido por uma nevasca no Tibete

Por Ryan Woo

BEIJING (Reuters) - Centenas de pessoas que ficaram presas em uma nevasca perto da face leste do Monte Everest, no Tibete, foram guiados por equipes de resgate até um local seguro, informou a mídia estatal chinesa no domingo, depois que uma nevasca e uma chuva excepcionalmente fortes atingiram o Himalaia.

Até domingo, 350 trekkers haviam chegado à pequena cidade de Qudang, enquanto o contato com os mais de 200 trekkers restantes havia sido feito, informou a CCTV.

Os visitantes do remoto vale de Karma, que leva à face oriental de Kangshung do Everest, eram centenas esta semana, aproveitando o feriado de oito dias do Dia Nacional na China.

"Estava muito úmido e frio nas montanhas, e a hipotermia era um risco real", disse Chen Geshuang, que fazia parte de uma equipe de trekking de 18 pessoas que chegou a Qudang.

"O clima deste ano não está normal. O guia disse que nunca havia encontrado um clima assim em outubro. E tudo aconteceu muito de repente", disse Chen à Reuters.

NEVE, TROVÕES E RELÂMPAGOS

A queda de neve no vale, que fica a uma altitude média de 4.200 metros, começou na noite de sexta-feira e persistiu durante todo o sábado.

Os caminhantes restantes chegarão a Qudang em etapas, sob a orientação e assistência de equipes de resgate organizadas pelo governo local, informou a CCTV.

O grupo de Chen desceu das montanhas no domingo e foi recebido pelos moradores depois de passar por uma noite angustiante de forte nevasca combinada com trovões e relâmpagos. Com lágrimas nos olhos, Chen aceitou as ofertas de chá doce e a promessa de calor, disse ela.

"De volta ao vilarejo, fizemos uma refeição e finalmente nos aquecemos."

Centenas de moradores locais e equipes de resgate foram mobilizados para ajudar a remover a neve que bloqueava o acesso à área, onde cerca de mil pessoas ficaram presas, de acordo com um relatório anterior do Jimu News, apoiado pelo Estado.

O relatório da CCTV não informava se os guias locais e a equipe de apoio dos grupos de trekking haviam sido contabilizados. Também não ficou claro se os trekkers próximos à face norte do Everest, também no Tibete, foram afetados ou não.

A face norte do Everest, devido ao seu fácil acesso por estrada pavimentada, atrai regularmente um grande número de turistas. Outubro é a época de pico, quando o céu geralmente fica limpo no final da monção indiana.

A venda de ingressos e a entrada em toda a Área Cênica do Everest foram suspensas desde o final do sábado, de acordo com avisos nas contas oficiais do WeChat da Tingri County Tourism Company local.

Ao sul do Tibete, no Nepal, as fortes chuvas provocaram deslizamentos de terra e inundações repentinas que bloquearam estradas, destruíram pontes e mataram pelo menos 47 pessoas desde sexta-feira.

Trinta e cinco pessoas morreram em deslizamentos de terra separados no leste do distrito de Ilam, na fronteira com a Índia. Nove pessoas foram dadas como desaparecidas depois de terem sido arrastadas pelas águas das enchentes e outras três foram mortas em quedas de raios em outras partes do país.

(Reportagem de Ryan Woo, em Pequim, e Casey Hall, em Xangai)

