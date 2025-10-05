Centenas de trekkers escapam do Everest atingido por uma nevasca no Tibete

O grupo de Chen desceu das montanhas no domingo e foi recebido pelos moradores depois de passar por uma noite angustiante de forte nevasca combinada com trovões e relâmpagos. Com lágrimas nos olhos, Chen aceitou as ofertas de chá doce e a promessa de calor, disse ela.

"De volta ao vilarejo, fizemos uma refeição e finalmente nos aquecemos."

Centenas de moradores locais e equipes de resgate foram mobilizados para ajudar a remover a neve que bloqueava o acesso à área, onde cerca de mil pessoas ficaram presas, de acordo com um relatório anterior do Jimu News, apoiado pelo Estado.

O relatório da CCTV não informava se os guias locais e a equipe de apoio dos grupos de trekking haviam sido contabilizados. Também não ficou claro se os trekkers próximos à face norte do Everest, também no Tibete, foram afetados ou não.

A face norte do Everest, devido ao seu fácil acesso por estrada pavimentada, atrai regularmente um grande número de turistas. Outubro é a época de pico, quando o céu geralmente fica limpo no final da monção indiana.

A venda de ingressos e a entrada em toda a Área Cênica do Everest foram suspensas desde o final do sábado, de acordo com avisos nas contas oficiais do WeChat da Tingri County Tourism Company local.