Em telefonema a Netanyahu, chanceler alemão apoia plano de Trump para Gaza

BERLIM (Reuters) - Em uma ligação telefônica com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu no domingo, o chanceler alemão Friedrich Merz pediu que as negociações no Egito levem a um rápido acordo sobre o fim do conflito em Gaza, disse um porta-voz do governo alemão.

"O chanceler apóia expressamente o plano de paz do presidente Trump", diz a declaração do governo. "Quase dois anos após o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, esta é a melhor chance de paz para os reféns e paz para Gaza."

O porta-voz acrescentou: "A anunciada retirada das forças israelenses em Gaza é o passo certo. As negociações no Egito devem agora levar a um rápido fim das hostilidades, uma libertação abrangente dos reféns, acesso humanitário total e desarmamento do Hamas."