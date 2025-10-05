Em votação indireta, eleitores sírios vão às urnas para escolher primeiro parlamento pós-Assad

DAMASCUS (Reuters) - Os membros dos colégios eleitorais da Síria se reuniram no domingo para votar em novos legisladores, um marco na mudança do país em relação ao regime deposto de Bashar al-Assad e um teste importante de inclusão sob as atuais autoridades lideradas pelos islamitas.

A votação indireta ocorre no momento em que o presidente Ahmed al-Sharaa, que chegou ao poder depois que sua ofensiva rebelde derrubou Assad em dezembro, tenta consolidar seu domínio sobre uma nação fraturada por uma guerra de 14 anos e por episódios de violência sectária que alimentaram a desconfiança em relação a ele entre as minorias.

Um total de 6.000 eleitores votaram em colégios eleitorais regionais a partir das 9h locais (0600 GMT). As urnas foram fechadas à tarde e os resultados preliminares são esperados para a noite de domingo, de acordo com Mohammed Al-Ahmed, chefe do comitê eleitoral superior da Síria.