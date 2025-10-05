Habitantes de Gaza anseiam pelo fim da guerra, Rubio diz que ainda não

O Hamas recebeu uma resposta positiva de Trump na sexta-feira, quando respondeu à proposta dizendo que aceitava algumas partes importantes dos 20 pontos do plano, incluindo o fim da guerra, a retirada de Israel e a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

Mas o grupo deixou algumas questões para serem negociadas nas conversações no Egito, bem como perguntas sem resposta, como se estaria disposto a se desarmar, uma exigência fundamental de Israel para acabar com a guerra.

Os negociadores israelenses partirão para o Egito hoje à noite e espera-se que as negociações sobre a libertação dos reféns comecem na segunda-feira, um dia antes do segundo aniversário da guerra, disse um porta-voz do governo israelense.

Uma delegação do Hamas, liderada pelo chefe do grupo exilado em Gaza, Khalil Al-Hayya, também deverá aterrissar no Cairo no final do domingo, para se juntar a representantes dos Estados Unidos e do Catar para conversações sobre a implementação do esforço mais avançado até o momento para interromper o conflito.

CESSAR-FOGO

Uma autoridade informada sobre as conversações disse que as negociações se concentrarão na elaboração de um acordo abrangente antes que um cessar-fogo possa ser implementado.