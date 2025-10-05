Assine UOL
Habitantes de Gaza anseiam pelo fim da guerra, Rubio diz que ainda não

Por Jasper Ward e Nidal al-Mughrabi e Alexander Cornwell

WASHINGTON/CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse no domingo que a guerra em Gaza ainda não terminou, apesar de Israel e o Hamas concordarem com partes do plano do presidente Donald Trump, enquanto os habitantes de Gaza pediam sua rápida implementação para acabar com seu sofrimento.

"Saberemos muito rapidamente se o Hamas está falando sério ou não, se essas negociações técnicas forem realizadas em termos de logística", disse Rubio ao programa "Meet the Press" da NBC News sobre a libertação dos reféns de Gaza.

O Hamas recebeu uma resposta positiva de Trump na sexta-feira, quando respondeu à proposta dizendo que aceitava algumas partes importantes dos 20 pontos do plano, incluindo o fim da guerra, a retirada de Israel e a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

Mas o grupo deixou algumas questões para serem negociadas nas conversações no Egito, bem como perguntas sem resposta, como se estaria disposto a se desarmar, uma exigência fundamental de Israel para acabar com a guerra.

Os negociadores israelenses partirão para o Egito hoje à noite e espera-se que as negociações sobre a libertação dos reféns comecem na segunda-feira, um dia antes do segundo aniversário da guerra, disse um porta-voz do governo israelense.

Uma delegação do Hamas, liderada pelo chefe do grupo exilado em Gaza, Khalil Al-Hayya, também deverá aterrissar no Cairo no final do domingo, para se juntar a representantes dos Estados Unidos e do Catar para conversações sobre a implementação do esforço mais avançado até o momento para interromper o conflito.

CESSAR-FOGO

Uma autoridade informada sobre as conversações disse que as negociações se concentrarão na elaboração de um acordo abrangente antes que um cessar-fogo possa ser implementado.

"Isso difere das rodadas anteriores de negociações que seguiram uma abordagem em fases, em que a primeira fase foi acordada e, em seguida, exigiu mais negociações para alcançar as fases subsequentes do cessar-fogo", disse o funcionário à Reuters.

"Foi nessas rodadas subsequentes de negociações que as coisas fracassaram anteriormente e há um esforço consciente entre os mediadores para evitar essa abordagem desta vez."

Rubio disse ao programa "This Week" da ABC que o prazo para finalizar um acordo para libertar os reféns era incerto, mas que as negociações "não podem levar semanas ou mesmo vários dias. Queremos que isso aconteça muito rapidamente"

ESPERANÇA

O plano despertou esperanças de paz entre os palestinos, mas não houve trégua nos ataques israelenses em Gaza no domingo, quando aviões e tanques bombardearam áreas em todo o enclave, matando pelo menos 16 pessoas, segundo as autoridades de saúde locais.

Quatro dos mortos estavam buscando ajuda no sul da faixa e cinco foram mortos em um ataque aéreo na Cidade de Gaza no início da tarde, disseram eles.

Shadi Mansour, em pé na destruição deixada por um ataque aéreo israelense no subúrbio de Tuffah, na Cidade de Gaza, no sábado, lamentava a morte de seu filho Ameer, de 6 anos, e outras 16 pessoas.

"Ele é um membro da resistência? Ele é um combatente? Todos os alvos do exército israelense são crianças", disse Mansour.

Ahmed Assad, um palestino deslocado na região central de Gaza, disse que ficou esperançoso quando surgiram as notícias sobre o plano de Trump, mas disse que nada mudou.

"Infelizmente, não há tradução para isso no local. Não vemos nenhuma mudança na situação, pelo contrário, não sabemos o que fazer, o que devemos fazer? Devemos permanecer nas ruas? Devemos ir embora?", perguntou ele.

OTIMISMO

Em um sinal de otimismo israelense em relação ao plano de Trump, o shekel atingiu o maior valor em três anos em relação ao dólar e as ações de Tel Aviv atingiram o maior valor de todos os tempos.

Algumas pessoas em Tel Aviv compartilhavam esse sentimento. "É a primeira vez em meses que estou realmente esperançoso. Trump realmente nos deu muita esperança", disse o morador Gil Shelly.

Internamente, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está preso entre a crescente pressão para encerrar a guerra - das famílias dos reféns e de um público cansado da guerra - e as exigências dos membros da linha dura de sua coalizão, que insistem que não deve haver nenhum abrandamento na campanha de Israel em Gaza.

O Ministro das Finanças de extrema direita, Bezalel Smotrich, disse no X que interromper os ataques a Gaza seria um "grave erro". Ele e o ministro da Segurança, Itamar Ben-Gvir, ameaçaram derrubar o governo de Netanyahu se a guerra de Gaza terminar.

Mas o líder da oposição, Yair Lapid, do partido centrista Yesh Atid, disse que será dada apoio político para que a iniciativa de Trump seja bem-sucedida e que "não permitiremos que eles torpedeem o acordo".

RETORNO DOS REFÉNS

De acordo com o plano de Trump, todos os reféns israelenses, vivos e mortos, seriam libertados. Israel diz que 48 reféns permanecem, 20 dos quais estão vivos.

Trump disse na sexta-feira que acreditava que o Hamas havia demonstrado estar "pronto para uma paz duradoura" e pediu ao governo de Netanyahu que interrompesse os ataques aéreos em Gaza.

Israel começou a atacar Gaza após o ataque liderado pelo Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas, em sua maioria civis, foram mortas e 251 foram feitas reféns, de acordo com os registros israelenses.

A campanha de Israel, que matou mais de 67.000 pessoas em Gaza, a maioria delas civis, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, levou ao seu isolamento internacional.

Além de assassinar os principais líderes do Hamas desde o início da guerra, Israel também tem como alvo outros aliados regionais do Irã, como o Hezbollah do Líbano, e matou os principais comandantes iranianos.

O Hezbollah disse no domingo que apoiava a posição do Hamas, em coordenação com as facções palestinas, com relação ao plano de Trump para Gaza.

(Reportagem adicional de Jaidaa Taha, Andew Mills, Mahmoud Issa, Miro Maman, Jasper Ward e David Morgan)

