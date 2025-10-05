Israel deporta mais 29 ativistas da flotilha de ajuda a Gaza

O Ministério das Relações Exteriores disse no domingo que os direitos legais dos ativistas estavam sendo "totalmente respeitados" e que alguns optaram por não assinar ordens de deportação, o que teria permitido que fossem deportados mais cedo.

Adalah, um centro jurídico em Israel que representa os ativistas, disse que alguns dos detidos alegaram abuso e violência física enquanto estavam sob custódia israelense. Outras acusações de maus-tratos incluem a negação de tratamento médico e medicação e, em um caso, uma mulher muçulmana foi supostamente forçada a remover seu hijab e lhe foi oferecida uma camisa como substituta.

Questionado sobre as alegações, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores israelense acusou a Adalah de "repetir mentiras descaradas".

"Todos os direitos legais dos detidos foram totalmente respeitados, e todos tiveram acesso a água, comida e banheiros. Não lhes foi negado o acesso a um advogado e, é claro, nenhuma força física foi usada contra eles", disse o porta-voz.

O Ministério das Relações Exteriores da Grécia disse que seu embaixador visitou seus 27 cidadãos que foram detidos e que todos estavam em "boas condições de saúde". O ministério disse que os cidadãos gregos deveriam ser deportados na segunda-feira.

O governo sul-africano também informou que uma delegação visitou seus cidadãos detidos, que estavam "bem de saúde e bem dispostos".