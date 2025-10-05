Juiz dos EUA bloqueia decisão de Trump de enviar Guarda Nacional a Portland

Immergut, que foi nomeada por Trump durante seu primeiro mandato, impediu que o presidente republicano enviasse tropas pelo menos até 18 de outubro, dizendo que não havia evidências de que os protestos recentes tivessem chegado ao nível de uma rebelião ou interferido seriamente na aplicação da lei.

Embora Trump tenha descrito a cidade como "devastada pela guerra", os advogados do gabinete do procurador-geral do Oregon disseram que os protestos em Portland foram "pequenos e calmos", resultando em apenas 25 prisões em meados de junho e nenhuma prisão nos três meses e meio desde 19 de junho.

"A determinação do presidente simplesmente não estava atrelada aos fatos", escreveu Immergut.

O governo Trump apresentou uma notificação de apelação ao 9º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, com sede em São Francisco, no final do sábado.

"O presidente Trump exerceu sua autoridade legal para proteger os bens e o pessoal federal em Portland após violentos tumultos e ataques às forças de segurança. Esperamos ser defendidos por um tribunal superior", disse a porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson.

O prefeito de Portland, Keith Wilson, disse em uma coletiva de imprensa que sua cidade era pacífica e que "essa narrativa foi fabricada."