Netanyahu enfrenta reação da extrema direita enquanto Trump pressiona pelo fim da guerra em Gaza

Netanyahu adotou o plano de 20 pontos de Trump para acabar com a guerra, que exige a desmilitarização de Gaza e exclui qualquer papel de governo futuro para o Hamas, embora permita que seus membros permaneçam se renunciarem à violência e entregarem suas armas.

O Hamas também respondeu de forma positiva, aceitando parcialmente o plano de Trump, dizendo que estava pronto para negociar a libertação dos reféns e que faria parte de uma "estrutura nacional palestina" à medida que o futuro de Gaza fosse abordado.

Mas a ideia de que o Hamas ainda poderia existir, e muito menos estar em posição de continuar a discutir o plano para Gaza depois que os reféns fossem libertados, enfureceu os parceiros de coalizão de direita de Netanyahu.

"Não podemos concordar, sob nenhuma circunstância, com um cenário em que a organização terrorista que trouxe a maior calamidade para o Estado de Israel seja revivida", disse o Ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir.

"Não seremos de forma alguma parceiros disso", disse ele em uma postagem no X após o Sabá, ameaçando deixar o governo.

Se os ministros de extrema direita acreditarem que Netanyahu fez muitas concessões para acabar com a guerra, sua coalizão governamental - o governo mais à direita da história de Israel - poderá entrar em colapso um ano inteiro antes da próxima eleição, que deve ser realizada até outubro de 2026.