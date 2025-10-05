Papa espera que plano para Gaza alcance "os resultados desejados" em breve

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Leão afirmou neste domingo esperar que o plano para acabar com a guerra em Gaza alcance em breve os "resultados desejados", depois de reconhecer os passos significativos dados nas negociações para acabar com o conflito entre Israel e o Hamas.

Falando durante sua oração semanal do Angelus, o pontífice pediu a todas as partes relevantes que se comprometessem com o processo de paz, enfatizando a necessidade urgente de acabar com o conflito e estabelecer uma "paz justa e duradoura".

"Nas últimas horas, em meio à situação dramática no Oriente Médio, foram dados alguns passos significativos nas negociações de paz, que espero que em breve alcancem os resultados desejados", disse o papa aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro.