Presumimos que a Rússia esteja por trás das incursões de drones, diz chanceler da Alemanha

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão Friedrich Merz disse presumir que a Rússia está por trás de muitos dos drones avistados sobre a Alemanha neste fim de semana, incluindo potencialmente aqueles que interromperam dezenas de voos e deixaram mais de 10.000 passageiros presos no aeroporto de Munique.

Ele acrescentou que a frequência das incursões no espaço aéreo da Europa não tinha precedentes, mesmo em comparação com os tempos da Guerra Fria, mas nenhum dos drones avistados até agora estava armado. Todos estavam em voos de reconhecimento, disse ele.

"Nossa suposição é que a Rússia está por trás da maioria desses voos de drones", disse ele.