Quase mil pessoas ficam presas no lado tibetano do Monte Everest devido a uma nevasca

XANGAI (Reuters) - Os esforços de resgate estavam em andamento no domingo para liberar o acesso aos acampamentos na encosta oriental do Monte Everest, no Tibete, onde cerca de 1.000 pessoas ficaram presas devido a uma nevasca que bloqueou as estradas, de acordo com informações da mídia estatal chinesa.

Centenas de aldeões locais e equipes de resgate foram mobilizados para ajudar a remover a neve que bloqueia o acesso à área, que fica a uma altitude acima de 4.900 metros, de acordo com uma reportagem do Jimu News.

Alguns turistas que estavam na montanha já foram resgatados.