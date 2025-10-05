Roland Lescure, aliado de Macron, é nomeado novo ministro das Finanças da França

Lescure, que tem um histórico de esquerda, e seu primeiro-ministro, agora enfrentam o desafio de intermediar um acordo sobre o orçamento do próximo ano em um parlamento dividido, antes do prazo final do ano.

As negociações sobre o orçamento têm se tornado cada vez mais complicadas, exigindo concessões delicadas entre três blocos ideologicamente opostos em um parlamento dividido.

Os dois antecessores de Lecornu foram destituídos devido aos esforços para controlar o déficit orçamentário da França - o maior da zona do euro - em um momento em que as agências de classificação e os investidores estão atentos.

Em uma tentativa de conquistar os socialistas, Lecornu propôs um imposto sobre a fortuna há muito exigido pela esquerda, ao mesmo tempo em que excluiu os ativos dos proprietários de negócios para proteger empresas e empregos.

Ele também descartou a possibilidade de usar poderes constitucionais especiais para aprovar o orçamento no parlamento sem uma votação.

(Reportagem de Geert De Clercq)